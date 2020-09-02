نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب ترامب: الرئيس لم يصب بجلطة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكر طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الرئيس لم يصب بجلطة أو يعاني من مشاكل صحية خطيرة أخرى وأنه لا يزال بصحة جيدة.
وقال الطبيب شون كونلي في بيان "يمكنني أن أؤكد أن الرئيس ترامب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام".
وأضاف كونلي "الرئيس لا يزال بصحة جيدة وليس لدي أي مخاوف بشأن قدرته على الحفاظ على الجدول الزمني الصارم الذي ينتظره. ومثلما ورد في تقريري الأخير، أتوقع أن يظل لائقاً لأداء مهام الرئاسة".
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