بعد لبنان.. ماكرون يزور بغداد لإطلاق مبادرة لدعم سيادة العراق

وقال "ماكرون"، في مؤتمر صحفي، خلال ختام زيارته لبيروت "سأكون غدًا في العراق لكي أطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة مبادرة لدعم مسيرة السيادة في هذا البلد".
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وبشأن الإرهابيين الفرنسيين في السجون العراقية، أكد ماكرون أنهم اختاروا بإرادتهم الذهاب للقتال في ساحات خارجية وأدينوا بارتكاب أعمال إرهابية في دولة ذات سيادة، وتابع يجب "أن يحاكموا في هذه الدولة".
وتعد تلك الزيارة المقررة إلى العراق هي الأولى منذ وصول ماكرون للحكم في 2017.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي، كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ومسؤولين سياسيين آخرين.
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