نقل الرئيس المالي المستقيل أبو بكر كيتا إلى المستشفى.. ومخاوف بشأن صحته

نقل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا والذي استقال على خلفية الأحداث في بلاده الشهر الماضي، إلى المستشفى، ما يزيد من مخاوف حول صحته بعد أن احتجز لأكثر من 10 أيام من قبل المجلس العسكري، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصدرها.

وذكرت الوكالة أنه لم يتضح ما هي حالة بو بكر كيتا 75 عاما، الصحية، وما إذا كان سيتم نقله للخارج لتلقي العلاج في ظل هذه الظروف.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أنها حصلت على تأكيد حول دخول الرئيس المالي المستقيل للمستشفى من قبل مصدرين، رفضا الكشف عن هويتهما.

Advertisements

وتقول الوكالة إن الرئيس السابق أبو بكر كيتا بدا هزيلا في الصور الأخير، مشيرة إلى تزايد المخاوف بشأن حالته خلال فترة احتجازه من قبل المتمردين في إحدى الثكنات العسكرية خارج العاصمة.

وأعلن مجموعة من العسكريين تمردهم على الرئيس كيتا في 18 أغسطس الجاري، معلنين احتجازه هو ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين.

وبعد ساعات من التمرد، أعلن بو بكر كيتا استقالته، فيما تولى مجلس عسكري حكم البلاد واعدا بتنظيم المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات.