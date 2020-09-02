قلق أمريكي.. البنتاجون: الصين تخطط لمضاعفة عدد رؤوسها النووية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الصين تسعى لمضاعفة عدد رؤوسها النووية خلال السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك تلك الرؤوس المصممة لحمل الصواريخ الباليستية.
وكشف البنتاجون، في تقريره السنوي للكونجرس عن الجيش الصيني، عن امتلاك الصين ما يزيد على 200 رأس نووي، وفقا لموقع "ديفنس نيوز".
وجاء في التقرير أن سعي الصين لمضاعفة قدراتها النووية؛ هو جزء من جهد أوسع لاتخاذ موقف أكبر على المسرح العالمي، وتجاوز قوة الولايات المتحدة بحلول 2049.
من جهته، أكد تشاد سبراجيا نائب مساعد وزير الدفاع لشئون الصين، شعور واشنطن بالقلق من تلك الأعداد، ومسار التطور النووي الصيني بشكل عام.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين لديها ما يكفي من مواد لمضاعفة مخزونها من تلك الرؤوس النووية.
وتشير التقارير إلى أنه رغم هذه الزيادات، لكن قدرات بكين لن تتجاوز الولايات المتحدة التي لديها نحو 3800 من الرؤوس النووية في وضع نشط.
يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه التوتر بين واشنطن وبكين، التي ترفض الانضمام لمعاهدة بشأن الأسلحة النووية مع روسيا وأمريكا.
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