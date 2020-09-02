قبل بث توقيع اتفاق السلام في جوبا.. عملية تخريبية تستهدف تليفزيون السودان

أصدر تليفزيون السودان، بيانا، كشف خلاله عن تعرضه لعملية تخريبية كبرى، تمثلت في سحب 6 لوحات استقبال وتوزيع وبث صورة وصوت من غرفة التحكم الرئيسة للتلفزيون؛ بغرض شل قدرته على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت لمراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.
وأوضح تليفزيون السودان أن العملية وقعت في الفترة بين الساعة العاشرة مساء الأحد 30 أغسطس 2020 والساعة 7.5 صباح الإثنين 31 أغسطس، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف البيان أن مهندسي التليفزيون وتقنية المعلومات تمكنوا من إحياء غرفة التحكم ومن ثم بث مراسم توقيع اتفاق السلام.
وذكر ان إدارة التلفزيون اتخذت عددا من الإجراءات الإدارية في مواجهة الحادث، كما قدّمت بلاغًا جنائيًا لدى شرطة أم درمان.
ووقعت العملية التخريبية عشية استعداد التليفزيون لنقل مراسم توقيع اتفاق السلام في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وأشار البيان إلى أن قيمة اللوحات المسحوبة 15 ألف دولار وهى غير قابلة للبيع لانها تصلح للعمل فقط في غرفة التحكم الرئيسة لتليفزيون السودان.
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