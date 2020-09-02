نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. البرلمان التونسي يمنح "المشيشي" الثقة لتشكيل الحكومة في المقال التالي
وأفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي بأغلبية 134 صوتا.
دخلت تونس في حالة فراغ سياسي بعد استقالة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، وسط عدد من التكهنات عن الشخصية التي يجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة "القصبة" في العاصمة تونس، وينادي بعض الناس بتعيين شخصية سياسية، ويحبذون تعيين كفاءة وطنية في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيما الاقتصادية.
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