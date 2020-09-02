خبير سوداني: سد النهضة لن يمنع الفيضانات في بلدنا

قال خبير الأرصاد الجوي السوداني عوض إبراهيم إن سد النهضة لن يوقف الفيضانات في السودان، مثلما يردد البعض.

وأوضح إبراهيم أن سد النهضة لن يوقف فيضانات السودان، وأن ذلك لن يحدث إلا في حال شح الأمطار والجفاف، حسبما نقلت عنه صحيفة "السوداني".

اقرأ أيضا:

وأضاف الخبير السوداني أن نهر القاش وخور بركة ونهري عطبرة وستيت، والنيل الأبيض، والدندر، والرهد كلها أنهر تفيض وتغذي النيل الأزرق إضافة إلى أمطار جنوب السودان.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي تسقط على السودان، جميعها تصرف في النيل، فضلا عن الأمطار علي طول الشريط الشرقي للسودان التي تصب في النيل الأزرق أيضًا.

Advertisements

وطالب وزير الري السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، بضرورة تغيير طريقة التفاوض بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة؛ بحيث يلعب الخبراء والمراقبون الدوليون، دورا أكبر في التفاوض.

وشدد الوزير السوداني، في مؤتمر صحفي على حرص بلاده مواصلة مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا ولكن ليس إلى ما لا نهاية.

وأشار إلى أن منسوب المياه في الخرطوم وصل لمستوى قياسي تجاوز 17.44 سم، لكن لا علاقة للأمر بسد النهضة.

وأوضح عباس أن بلاده لن تنسحب من مفاوضات سد النهضة، وذلك ردا على سؤال حول احتمالية ترك المفاوضات، مشيرا إلى أن الخرطوم قد ترغب في تعديل طريقة التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي من خلال منح دور أكبر للمفاوضين والوسطاء.