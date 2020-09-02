بعد احتجازه 10 أيام .. نقل رئيس مالى السابق إلى المستشفى

وأثيرت مخاوف بشأن صحة الرئيس السابق، الذى يبلغ من العمر 75 عاما، بعد احتجازه من المجلس العسكرى لمدة عشرة أيام.

وأفادت مصادر بأن "الرئيس المالى السابق إبراهيم بوبكر كيتا نقل إلى مستشفى خاص، ولم تعرف حالته على الفور، ولم يتضح ما إذا كان سيتم إجلاؤه إلى الخارج للعلاج أم لا".

وأكد مصدران يعملان فى المستشفى، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إدخال الرئيس المالى إلى المستشفى لتلقى العلاج.