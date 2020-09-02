ضبط مواد تُستخدم في صناعة المتفجرات بـ السودان

أعلنت الشرطة السودانية، عن ضبط مواد تُستخدم في صناعة المتفجرات، بحوزة متهم في محلية "كرري" في الخرطوم، لافتة إلى إخطار النيابة واتخاذ الإجراءات في مواجهته تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.

وقال العقيد شرطة جمال محمد حامدين - في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة السودانية- إنه أثناء تنفيذ حملة مشتركة لتمشيط منطقة كرري؛ تم الاشتباه في سيارة، وبرصدها ومتابعتها؛ تم القبض على متهم (35 عاما)، وبحوزته 184 "سلك متفجر"، الذي يدخل في صناعة العبوات المتفجرة.

وأوضح أن عينة من المضبوطات، أرسلت إلى إدارة الأدلة الجنائية؛ لتحديد أبعاد استخدامات السلك الفنية في صناعة العبوات المتفجرة.

ودعا المواطنين، إلى ضرورة الحيطة والحذر من حمل المواد التي تمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة.