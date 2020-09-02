الشرطة الأوكرانية تعتقل رجلا بحوزته قنبلة قرب مقر الرئيس فى كييف

وأوضح بيان نشرته الشرطة عبر موقعها الإلكترونى وأوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "فى الحى الحكومى بالعاصمة اعتقل ضباط إنفاذ القانون رجلا بحوزته قنبلة يدوية"، بجانب مقر الرئيس الأوكرانى . وأضاف البيان أن المشتبه، والذى يبلغ من العمر "54 عامًا"، اعتقل أثناء قيام الشرطة بدورية فى شارع بانكوفايا حيث مقر الرئاسة الأوكرانية، وتم اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة فى العاصمة وضبط جسم مشابه لقنبلة يدوية سيتم إرساله لفحصه.

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