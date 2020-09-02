تآمر تركي على الجزائر.. مخابرات أردوغان تجند جنرالا بارزا للحصول على معلومات سرية

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وبحسب الموقع المقرب من الدوائر الاستخباراتية الأوروبية، فإن الجنرال الهارب خارج البلاد منذ أغسطس 2019، قرر استخدام الأسرار التي بحوزته لحماية نفسه، وتأمين ملاذ لجوء آمن، مشيرا في تقريره إلى امتلاكه عقارات في أوروبا وإسبانيا لكن يبدو أنه غير راض عن ملجأه الأوروبي.
ويشير التقرير إلى أن بلقصير الصادر بحقه مذكرة توقيف دولية، لا يثق بالسلطات في فرنسا وإسبانيا، رغم أنه يمتلك اتصالات بالأجهزة الاستخباراتية في كلا البلدين.
ووفقا للمعلومات الواردة، أجرى الجنرال الهارب اتصالات مكثفة بالمخابرات التركية ليبيع لهم معلومات حساسة تخص الجيش الجزائري, مستعينا برجل أعمال تركي يقيم في سويسرا سمح له بتهريب أمواله إلى الخارج بعد فراره من الجزائر.
ويكشف الموقع عن صفقة بين تركيا والضابط الجزائري السابق، توسط فيها رجل الأعمال المذكور، حيث تتضمن الصفقة حماية المخابرات التركية لـ "بلقصير" وتوفير ملجأ آمن له إذا قرر عدم الإقامة في فرنسا أو إسبانيا، مقابل حصول أنقرة على معلومات هامة وسرية تخص الجيش الجزائري.
ويوضح التقرير أن الجنرال الجزائري عقد الصفقة مع الأتراك، وسلمهم معلومات حساسة تخص الجيش، كما اعتمد على وسيط آخر موجود في تركيا وهو قرميط بونويرة السكريتر السابق لقايد صالح.
ويؤكد التقرير أن بلقصر أقنع بونويرة بالتعاون مع المخابرات التركية وتسليمهم معلومات سرية بخصوص ضباط في الجيش الجزائري.
وبموجب شبكاته التي لا تزال تتسلل إلى وزارة الدفاع الجزائري، تمكن الجنرال الهارب من تزويد المخابرات التركية بمعلومات حساسة عن المؤسسة العسكرية.
يشار إلى أن تركيا سلمت الجزائر مؤخرا لقرميط بونويرة، بعد طلب من الرئيس عبد المجيد تبون، لكن بلقصير لا يزال هاربا، معتمدا على عمليات المقايضة التي يجريها بشأن الملفات التي بحوزته. والتي قد تدفع النظام الجزائري لتوخي الحذر قبل أي تحرك ضده.
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