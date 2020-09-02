الأردن : فحوصات مركز عمان الشامل بكورونا ... سلبية

دوت الخليج :- قال مصدر مطلع ان العينات التي تم فحصها للعاملين في مركز صحي عمان الشامل جاءت جميها سلبية . وبين المصدر : انه تم فحص نحو 100 شخص بفيروس كورونا وتم تعقيم المركز بعد تسجيل اصابة داخل قسم الأمراض الوراثية يوم الاحد .

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