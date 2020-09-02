إصابات كورونا فى الهند تتجاوز الـ 3.7 مليون

ووفقا للبيانات الحكومية فى الهند، ارتفعت حالات الوفاة بمقدار 1021 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات فى البلاد 66 ألفا و309 أشخاص.

وكانت الهند قد استأنفت معظم أنشطتها الاقتصادية فى البلاد بموجب إرشادات وتوصيات المركز المعنى بمكافحة كورونا حتى مع ارتفاع حالات الإصابة إلى ما يقرب من 3.7 مليون شخص حتى أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن تعقد السلطات فى الهند اجتماعا حاسما اليوم لمناقشة استئناف خدمات المترو والأنشطة الأخرى التى يسمح بها المركز.