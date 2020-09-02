إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة جنديين إسرائيليين إثر تعرضهما لعملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
ونقل موقع "i24 NEWS" الإسرائيلي، عن مصادر قولها إن "قوات الأمن الإسرائيلية التي تواجدت في المكان أطلقت النار على سائق السيارة التي نفذت عملية الدهس".
وأضافت أنه "تم تحييد المنفذ".
في السياق، نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية، عن القناة السابعة العبرية، إن "منفذ العملية بعدما دهس الجنود، ترجل من سيارته مشهرا سكين وركض نحو الجنود، إلا أن أحد الجنود أطلق النار عليه مما أدى الى إصابته بجراح متوسطة".
فيما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن "القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين".
وأشارت إلى "وصول قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان العملية، بالإضافة إلى الطواقم الطبية الإسرائيلية والتي قدمت الإسعافات الأولية للجنود المصابين".
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