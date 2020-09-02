إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس جنوبي نابلس| تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سائقا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة صباح اليوم الأربعاء، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، عند حاجز "زعترة" العسكري جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الصحف العبرية أن السائق الفلسطيني حاول دهس عدد من الجنود، كانوا يتمركزون عند الحاجز، ما أدى إلى إصابة جندي وشرطي بجروح طفيفة إلى متوسطة، حيث تم نقلهم إلى مشفى "بيلينسون" الإسرائيلي في مستوطنة "بتاح تكفا" (وسط فلسطين المحتلة عام 1948) لتلقي العلاج.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه السائق الفلسطيني، دون تحديد مدى إصابته، مكتفية بالقول إنه تم تحييده.

ولم يكشف جيش الاحتلال عن هوية الفلسطيني الذي تم إطلاق النار عليه.

إلا أن القناة "السابعة" العبرية، أكدت أن إصابة الشاب الفلسطيني "متوسطة"، ولم يتم تأكيد النبأ من مصادر فلسطينية.