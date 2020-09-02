اليابان تتأهب لإعصار "ميساك" وتدعو السكان لتوخي الحذر

حثت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الأربعاء، السكان على توخي الحذر وأعلنت أن إعصارا قويا للغاية قد يتسبب في عواصف وانهيارات أرضية وفيضانات في أوكيناوا وجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية- حسب ما نقلته وكالة أنباء/كيودو/ اليابانية- إنه من المتوقع أن يكون إعصار ميساك قريبًا من شمال كيوشو بعد ظهر اليوم بتوقيت اليابان المحلي، محذرة أيضًا من احتمال ارتفاع أمواج المد والجزر.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان تعليق خدمات القطارات السريعة بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن وإلغاء أول رحلة مغادرة مقررة لليوم وحتى حوالي الساعة الثامنة صباحًا من غد الخميس كإجراء احترازي. ويربط هذا الخط بين الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من البلاد.

يشار إلى أن الإعصار أدى إلى هبوب رياح شديدة أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص في أوكيناوا بجروح طفيفة حتى الآن.

كما ضربت العواصف الرعدية الجزء الجنوبي من كيوشو. وحتى الساعة 11 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان)، كان الإعصار يتحرك لمسافة 270 كيلومترًا جنوب غرب جوتو بمدينة ناجازاكي. وكان ضغطه الجوي 940 هيكتوباسكال في مركزه وتسبب في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 234 كيلومترًا في الساعة.