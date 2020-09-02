تسجيل رقم قياسي ليوم واحد.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 3.7 مليون

سجلت الهند ٨٠ ألفا و٢٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي حالات الإصابة في الهند الـ٧ر٣ مليون شخصا.
ووفقا للبيانات الحكومية في الهند، ارتفعت حالات الوفاة بمقدار 1021 حالة وفاة.
وذكرت صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي إصابات الهند بعد أحدث الإحصائيات بلغ ٣ ملايين و٧٦٢ ألفا و٦٣ شخصا فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد ٦٦ ألفا و ٣٠٩ أشخاص.
ومع ما يقرب من ٧ر٣ مليون حالة، أصبحت الهند ثالث أكثر دول العالم تضررًا من جائحة فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
واستأنفت الهند معظم أنشطتها الاقتصادية في البلاد بموجب إرشادات وتوصيات المركز المعني بمكافحة كورونا حتى مع ارتفاع حالات الإصابة إلى ما يقرب من ٧ر٣ مليون شخص حتى أمس الثلاثاء.
ومن المرجح أن تعقد السلطات في الهند اجتماعا حاسما اليوم لمناقشة استئناف خدمات المترو والأنشطة الأخرى التي يسمح بها المركز.
وفي السباق للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، قالت الولايات المتحدة أمس إن لقاحًا من شركة استرازينيكا للأدوية قد وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البلاد وتأمل في أن تتم الموافقة عليه لاستخدامه.
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