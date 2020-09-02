إسرائيل: الإمارات تدرس فتح قنصلية في الناصرة أو حيفا

قدر مسئول كبير في وزارة الخارجية الإماراتية أن إحدى القضايا الرئيسية التي سيتم تناولها هو فتح سفارات وقنصليات مشتركة.

وأضاف المسئول لصحيفة "يسرائيل هيوم" أنه في تقديره، سيكون بإمكان الإسرائيليين إصدار تأشيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في السفارة التي ستفتح في إسرائيل في غضون ثلاثة إلى خمسة أشهر.

كما ذكرت الصحيفة أن أبو ظبي لن تكتفي فقط بفتح سفارة في تل أبيب، ولكنها مهتمة بتوسيع الوجود الدبلوماسي لاتحاد رؤساء البترول في إسرائيل.

وقال المسئول إن بلاده تدرس فتح قنصلية في إسرائيل وسيتم افتتاحها في الناصرة ، أو حيفا.

واعترف مسئولون حكوميون كبار في إسرائيل، بمن فيهم وزير المالية يسرائيل كاتس، بأن شركة ميناء دبي، التي تدير عشرات الموانئ حول العالم، تدرس تقديم عطاء لتشغيل ميناء حيفا القديم.