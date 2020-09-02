نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جندي وشرطي إسرائيلي في عملية دهس جنوبي نابلس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإصابة جندي وشرطي إسرائيلي في عملية دهس جنوبي نابلس، وإصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه.
وقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على فلسطينيين 2 بحجة عملية دهس قرب حاجز الكونتينر شمال بيت لحم.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل.
وقال جيش الاحتلال: إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا أنه "تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط"، فيما لم يتم الإفصاح عما إذا كانت القذيفة قد سقطت بالفعل".
ولكن الإذاعة الإسرائيلية، قالت: إن "القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع أشكول الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة، دون التسبب بأضرار أو إصابات".
ولم تعلن أي منظمة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية، وهذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي تعلن فيها إسرائيل عن إطلاق قذيفة صاروخية من غزة.
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