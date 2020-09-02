IATA: انهيار الطلب على الرحلات الجوية عالميا في يوليو بنسبة 91.9٪

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA أن طلب الركاب على الرحلات الجوية في يوليو الماضي استمر عند مستويات منخفضة للغاية وصلت لنسبة 79.8٪ أقل من مستويات يوليو 2019.
ووفقا لموقع IATA كان هذا أفضل إلى حد ما من الانخفاض السنوي البالغ 86.6٪ المسجل في يونيو الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بالأسواق المحلية، وعلى الأخص روسيا والصين.
وساعدت إعادة فتح السوق في منطقة شنجن على تعزيز الطلب الدولي في أوروبا، لكن الأسواق الدولية الأخرى أظهرت تغيرًا طفيفًا عن يونيو.
وكانت السعة أقل بنسبة 70.1٪ عن مستويات عام 2019 وانخفض عامل الحمولة إلى مستوى قياسي منخفض لشهر يوليو عند 57.9٪.
وانهار الطلب الدولي على رحلات السفر الجوية في يوليو بنسبة 91.9٪ مقارنة بشهر يوليو 2019، وهو تحسن طفيف مقارنة بنسبة 96.8٪ في يونيو، وانخفضت السعة بنسبة 85.2٪، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 38.9 نقطة مئوية إلى 46.4٪.
واستمرت الأزمة في معدلات الطلب مع فترة راحة قصيرة في يوليو، مع بقاء أربعة من كل خمسة مسافرين جوًا في منازلهم، وتظل الصناعة مشلولة إلى حد كبير، وفقا لما قاله ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
وانخفض طلب شركات الطيران الأوروبية في يوليو بنسبة 87.1٪ مقارنة بالعام الماضي ، بتحسن من انخفاض بنسبة 96.7٪ في يونيو ، على أساس سنوي، ما يعكس تخفيف قيود السفر في منطقة شنجن، وانخفضت السعة بنسبة 79.2٪ ، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 33.8 نقطة مئوية إلى 55.1٪.
وتراجعت حركة المرور لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ في شهر يوليو بنسبة 96.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، دون تغيير تقريبًا من انخفاض بنسبة 97.1٪ في يونيو، وهو أكبر انكماش بين المناطق، كما انخفضت السعة بنسبة 91.7٪ وانكمش عامل الحمولة بنسبة 47.3 نقطة مئوية إلى 35.3٪.
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضًا في حركة المرور بنسبة 93.3٪ لشهر يوليو، مقارنة بانخفاض الطلب بنسبة 96.1٪ في يونيو، وتراجعت السعة بنسبة 85.6٪ ، وانخفض عامل الحمولة بمقدار 43.4 نقطة مئوية إلى 38.0٪.
وتشهد شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضًا في حركة المرور بنسبة 94.5 ٪ في يوليو، وهو ارتفاع طفيف من انخفاض بنسبة 97.1 ٪ في يونيو، كما انخفضت السعة بنسبة 86.1٪، وانخفض عامل الحمولة 53.0 نقطة مئوية إلى 35.0٪ ، وهو ثاني أدنى مستوى بين المناطق.
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضًا في الطلب بنسبة 95.0٪ في يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 96.6٪ في يونيو.
وتراجعت السعة 92.6٪ وانخفض عامل الحمولة بمقدار 27.1 نقطة مئوية إلى 58.4٪، وهو أعلى معدل بين المناطق.
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