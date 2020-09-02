اكتشاف بعوض مصاب بحمى غرب النيل في تل أبيب

أعلنت وزارتا البيئة والصحة الاسرائيليتين اكتشاف بعوض مصاب بحمى غرب النيل في غوش دان بتل أبيب.
وفي الشهر الماضي ، تم اكتشاف البعوض المصاب أيضًا في شمال وجنوب اسرائيل ، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم اكتشافها في غوش دان.
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