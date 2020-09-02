ثالث لقاح لفيروس كورونا يصل إلى مرحلة الاختبار النهائي في أمريكا

وأعلنت شركة استرازينكا، أن مرشحها للقاح كورونا دخل مرحلة الاختبار النهائية في الولايات المتحدة.
وذكرت شركة كامبريدج، ومقرها إنجلترا، أن الدراسة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف بالغ من مجموعات عرقية وإثنية وجغرافية مختلفة.
وبدأ اثنان من المرشحين الآخرين للقاح الاختبار النهائي الصيف الحالي على عشرات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة، أحدهما تم إنشاؤه بواسطة المعاهد الوطنية للصحة وتم تصنيعه بواسطة شركة مودرنا، والآخر تم تطويره بواسطة شركة فايزر وبايوتك الألمانية.
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