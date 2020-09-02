ثالث لقاح لفيروس كورونا يصل إلى مرحلة الاختبار النهائي في أمريكا

وصلت حفنة من عشرات اللقاحات التجريبية ضد فيروس كورونا المستجد إلى مرحلة الاختبارات البشرية حيث العقبة الأخيرة والأكبر، وهو البحث عن الدليل المطلوب على أنها فعاليتها مؤكدة؛ حيث اقترحت لجنة استشارية أمريكية طريقة لتقنين الجرعات المحدودة الأولى بمجرد فوز اللقاح بالموافقة.

وأعلنت شركة استرازينكا، أن مرشحها للقاح كورونا دخل مرحلة الاختبار النهائية في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا:



وذكرت شركة كامبريدج، ومقرها إنجلترا، أن الدراسة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف بالغ من مجموعات عرقية وإثنية وجغرافية مختلفة.

وبدأ اثنان من المرشحين الآخرين للقاح الاختبار النهائي الصيف الحالي على عشرات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة، أحدهما تم إنشاؤه بواسطة المعاهد الوطنية للصحة وتم تصنيعه بواسطة شركة مودرنا، والآخر تم تطويره بواسطة شركة فايزر وبايوتك الألمانية.