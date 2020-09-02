أخبار عالمية

ثالث لقاح لفيروس كورونا يصل إلى مرحلة الاختبار النهائي في أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وصلت حفنة من عشرات اللقاحات التجريبية ضد فيروس المستجد إلى مرحلة الاختبارات البشرية حيث العقبة الأخيرة والأكبر، وهو البحث عن الدليل المطلوب على أنها فعاليتها مؤكدة؛ حيث اقترحت لجنة استشارية أمريكية طريقة لتقنين الجرعات المحدودة الأولى بمجرد فوز اللقاح بالموافقة.

وأعلنت شركة استرازينكا، أن مرشحها للقاح كورونا دخل مرحلة الاختبار النهائية في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا:

وذكرت شركة كامبريدج، ومقرها إنجلترا، أن الدراسة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف بالغ من مجموعات عرقية وإثنية وجغرافية مختلفة.

وبدأ اثنان من المرشحين الآخرين للقاح الاختبار النهائي الصيف الحالي على عشرات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة، أحدهما تم إنشاؤه بواسطة المعاهد الوطنية للصحة وتم تصنيعه بواسطة شركة مودرنا، والآخر تم تطويره بواسطة شركة فايزر وبايوتك الألمانية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ثالث لقاح لفيروس كورونا يصل إلى مرحلة الاختبار النهائي في أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا