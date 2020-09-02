مصرع 5 أشخاص بينهم أطفال جراء حريق بجنوب روسيا

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن مصرع خمسة أشخاص، أربعة منهم أطفال، جراء حريق نشب داخل عمارة سكنية في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن اثنين من الأطفال القتلى من مواليد عام 2017 والآخرين من مواليد عامي 2015 و2016.

وأضاف أن الحريق المأساوي، الذي وقع في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، نشب في الطابق الرابع بالعمارة المؤلفة من خمسة طوابق أودى أيضا بحياة فتاة في الـ17 عاما.

وأوضح مصدر في لجنة التحقيقات في داغستان أن 3 من القتلى كانوا في الطابق الخامس وتوفوا اختناقا، حيث انتشرت النيران على مساحة 50 مترا مربعا، وأجلت فرق الإطفاء 17 شخصا من العمارة.

وأطلقت النيابة في داغستان تحقيقا بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.