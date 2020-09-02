حرمهم والدهم من التعليم 5 سنوات بسبب خلافات زوجية.. وجهة سعودية تتدخل لإنقاذهم

تسببت خلافات أسرية بين زوجين فى السعودية فى حرمان ثلاثة أطفال من التعليم طيلة 5 سنوات بسبب تعنت والدهم الشديد وامتناعه عن إلحاقهم بالدراسة.



ونجحت "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية في معالجة وضع الأطفال جاءت بعد انفصال والدهم عن أمهم.

وتولت الهيئة مهمة التنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة لوضع الحلول اللازمة لمعالجة فترة انقطاع الأطفال عن الدراسة، بحيث سيتم إجراء اختبارات لتحديد مستوياتهم، وتسليمهم الكتب الخاصة بهذه الاختبارات، تمهيدًا لالتحاقهم بالصف الدراسي المناسب لمستويات.

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وتدخلت فرق هيئة حقوق الإنسان بعدما تلقت شكوى من أحد أقارب الأطفال فقامت بجمع المعلومات عن وضعهم وعن وضع الأسرة، ومن ثم تم التنسيق مع "وحدة الحماية الاجتماعية" للتحقق من صحة المعلومات ومعالجة وضع الأطفال، إلا أن جهود الهيئة اصطدمت بعدم تعاون الأب في معالجة وضع أطفاله لتمكينهم من حقهم في التعليم، الأمر الذي دفع الجهة المعنية في الهيئة لنقل القضيّة لإمارة المنطقة التي يقيم فيها الأطفال، والتي بدورها استكملت إجراءات استدعاء الأب وأخذ تعهد منه بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

ولا تزال هذه القضية محل متابعة من قبل الهيئة حتى يتم التأكد من التحاق الأطفال بصفوف الدراسة، بالإضافة إلى التأكد من استكمال الجهات المعنية إجراءات محاسبة الأب وفقًا لأحكام نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

من جانبه، أوضح مدير عام الشكاوى بالهيئة بندر الهاجري أن "التسبب في انقطاع الطفل عن الدراسة يُعد أحد أبرز أشكال الإيذاء بحقه، وأن ما كشفت عنه هذه القضية يعد إيذاءً جسيمًا بحقوق الأطفال يستوجب من الجهات المختصة التصدي له ومحاسبة مرتكبه"، مشددًا على "أهمية حماية الأطفال من آثار النزاعات الأسرية وعدم استغلالهم فيها".