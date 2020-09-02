بتمديد فترة التنقيب عن الطاقة.. تركيا تصر على ممارساتها الاستفزازية في شرق المتوسط

تواصل تركيا ممارساتها الاستفزازية بإعلان تمديد فترة استكشافها للطاقة في شرق البحر المتوسط ​​من خلال سفينتها اوريوك رايس، للمرة الثانية لتواصل التنقيب عن الطاقة هذه المرة لمدة 11 يومًا، حتى 12 سبتمبر الجاري.

وأصدرت تركيا تنبيها ملاحيا تعلن فيه عن تمديد أنشطة أبحاث توريوك رايس برفقة سفينتي كنجيز هان وآتمان.

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وفي وقت سابق، أعلنت تركيا أن مهمة السفينة ستستمر حتى الأول من سبتمبر.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، استأنفت تركيا التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بعد أن وقعت اليونان ومصر اتفاقًا مثيرًا للجدل لترسيم الحدود البحرية ، مما رفض لفتة النوايا الحسنة لتركيا بوقف بحثها، وفقا لموقع "تركيش برس".

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وبعد إعلان أن الصفقة اليونانية المصرية "لاغية وباطلة"، حسب زعم أنقرة، أذنت تركيا للشركة المالكة لسفينتها للتنقيب عن الطاقة بمواصلة أنشطتها في منطقة داخل الجرف القاري لتركيا.

وعارضت تركيا باستمرار جهود اليونان لإعلان منطقة اقتصادية خالصة على أساس جزر صغيرة بالقرب من الشواطئ التركية ، منتهكة بذلك مصالح تركيا، الدولة ذات الخط الساحلي الأطول في البحر الأبيض المتوسط.

وادعت أنقرة أيضًا أنه يجب تقاسم موارد الطاقة بالقرب من قبرص بشكل عادل بين جمهورية شمال قبرص التركية وإدارة القبارصة اليونانيين في جنوب قبرص.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحل الوحيد للنزاع يكمن من خلال الحوار والمفاوضات للوصول إلى تقاسم يربح فيه الجميع ، وحث أثينا على احترام حقوق تركيا.