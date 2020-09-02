الصحف الإماراتية: الإمارات ستظل أمينة على دعم القضية الفلسطينية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأربعاء حديث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ، إلى الجالية الفلسطينية لمناسبة تأسيس نادي الصداقة الإماراتي - الفلسطيني ،موضحا أن الإمارات لن تتخلى عن القضية، وأن موقفها ثابت وراسخ، ولن يتزعزع، وستظل أمينة على مواقفها في دعم القضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
فتحدثت صحيفة الخليج نحت عنوان " الإمارات وشعب فلسطين"عن هذا الحديث حيث طمئن وزير الخارجية الإماراتي الإخوة الفلسطينيين المقيمين على أرض الإمارات بأن وجودهم مرحب به، وأن الإمارات ستظل دائمًا الحاضنة الأمينة لهم ولأسرهه، مشيرا بدورهم في المساهمة بما حققته الإمارات من قصص نجاح على مختلف المستويات.
وأوضحت انه إذا كانت الإمارات اختارت السلام كخيار استراتيجي وضروري للمنطقة، فإنه لن يكون بالتأكيد على حساب دعم الإمارات للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لأن القضية الفلسطينية هي في ضمير شعب الإمارات، وقيادته، داعيًا الجالية الفلسطينية لاستمرار العطاء الإيجابي.
و من جانبها تناولت صحيفة الوطن هذه المناسبة و جاءت تحت عنوان "دعم ثابت للحق الفلسطيني"و قالت إن الإمارات أكدت دعمها الثابت والمطلق للحق الفلسطيني الراسخ والعمل بهدف "حل الدولتين"، و أنه موقف راسخ و لن يتغير، مشيرة أن لم تدعم دولة في العالم الحق الفلسطيني كما فعلت الإمارات، وكانت تؤكد أن الحل العادل والشامل يقوم على قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأضافت أن الإمارات دائمًا مع فلسطين وبعيدًا عن الصخب والإعلام لم تتوقف يومًا عن تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والدبلوماسي وكافة المساعي الهادفة لتحقيق إنجاز يكون كفيلًا بتعزيز الجهود الدولية الرامية لحل القضية بغية الوصول إلى سلام عادل وشامل يعيش فيه الجميع جنبًا إلى جنب دون خلافات وأزمات وصراعات.
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