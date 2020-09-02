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السعودية تسمح بالسفر لهذه الفئات خارج البلاد

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أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة التعليم في ، خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدماتها على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية تسهيلًا لسفر الطلبة المبتعثين ومرافقيهم إلى جميع دول الابتعاث.

وأكدت الجوازات أنه بإمكان الطلبة الراغبين في الالتحاق ببعثاتهم الخارجية الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

الدخول لمنصة أبشر، وخدماتي، والجوازات، ومركز الرسائل والطلبات للجوازات، وطلب جديد، والمديرية العامة للجوازات، ثم تصاريح السفر الاستثنائية، وتصريح سفر للدراسة بالخارج - للمواطنين فقط، ثم تأكيد وإرسال الطلب.

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في حين أكدت الجوازات أنه عند تقديم الطلب يلزم ملاحظة كتابة اسم الدولة التي يدرس فيها الطالب، و أي طلب لا يتعلق بتصريح الدراسة لن ينظر إليه، كما سيتم الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل.

إلى ذلك أشارت أن الخدمة غير متوفرة في تطبيق أبشر حاليا، وفي حال وجود مرافقين مع المبتعث تتم إضافتهم عند إرسال الرسالة لطلب الموافقة، تتضمن "الاسم، الهوية الوطنية، صلة القرابة"، وتتم إضافة مرفقات فقط في حال كانت الدراسة على الحساب الخاص للمستفيد.

أما في حال طلب سفر المرافقين فتتم إضافة صورة من سجل الأسرة.

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