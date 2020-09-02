شاهد| لحظة تقبيل البابا فرانسيس لـ العلم اللبناني.. وهذا ما طلبه من العالم في الرابع من سبتمبر

طلب بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، من العالم أجمع أن يصوم ويصلي يوما من أجل لبنان في الرابع من سبتمبر الجاري بمناسبة مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت.
وقال البابا فرنسيس إن: "لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلي عنه"؛ بحسب "إل بي سي" اللبنانية.
هذا وقد استقبل البابا فرنسيس كاهنا لبنانيا، وقبل العلم اللبناني الذي حمله الكاهن معه، وصلى لبضع لحظات من أجل البلد الغارق في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وما زال يترنح بسبب تداعيات انفجار الشهر الماضي في بيروت.
وانتشر مقطع فيديو وصورة تظهر لحظة تقبيل البابا فرنسيس للعلم اللبناني.
وجدير بالذكر أن أمين سر دولة الڤاتيكان الكاردينال پارولين سيوفد إلى بيروت يوم الجمعة.
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