دوت الخليج :- كشفت شركة التسهيلات التجارية الأردنية التابعة للحكومة عن مجموعة من المساهمين للتواصل من اجل تقاضي الارباح . واعلنت الشركة انه ان لم يتم استلام الارباح التي مضى عليها 15 عاما ستكون ملكيتها للحكومة . للاطلاع على الاسماء انقر هنا

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالاسماء : هام من " التسهيلات التجارية " لأخذ الارباح او تذهب الاموال للحكومة الاردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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