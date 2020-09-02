إسرائيل تعتقل أردنيا وصل إليها سباحة وتغلق شاطئ إيلات

اعتقلت السلطات الإسرائيلية مواطنا أردنيا وصل إلى شواطئها سابحا، الأربعاء، بعدما اجتاز الحدود المائية بين الدولتين في البحر الأحمر، حسبما أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن المشتبه به الذي اجتاز الحدود البحرية تم اعتقاله من قبل قوات الشرطة ونقله للتحقيق.
وخلال التحقيق الأولى معه، اتضح أنه لم يتسلل لهدف أمني أو لتنفيذ عملية، حسب المتحدث الذي أضاف أن قوات الجيش تمشط المنطقة، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.
وسارعت السلطات إلى إغلاق شواطئ مدينة إيلات الإسرائيلية الملاصقة لمدينة العقبة الأردنية، علما أن المدينتين تطلان على البحر الأحمر.
وأخلت إسرائيل المصطافين الذين كان يرتادون الشواطئ.
ونشرت الصحفية الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون العسكرية "آنا أهرونهايم"، صورا تظهر انتشار عسكريين على شواطئ إيلات، وقوارب خفر السواحل قبالتها.
وفي صور أخرى، ظهرت قوات الأمن وهي تخلي المصطافين من الشواطئ.
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