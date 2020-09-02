الرئيس العراقي لنظيره الفرنسي: لا نرغب في تحول بلادنا لساحة صراعات الآخرين.. وماكرون: نحن هنا لمساعدتكم

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، إنه لا يرغب أن تتحول بلاده إلى لساحة لصراعات الآخرين؛ مؤكدا: "نحن دولة ذات سيادة تحترم جيرانها والمجتمع الدولي".

وأكد صالح، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث يقوم بزيارة بغداد، أن العراق حقق انتصارا كبيرا على الإرهاب والتطرف؛ مشددا على أهمية تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

وأعرب الرئيس العراقي عن تطلع بغداد لتعزيز العلاقات مع باريس لبناء شراكة استراتيجية.

بدوره، صرح الرئيس الفرنسي بأن العراق يعيش مرحلة مفصلية من تاريخه؛ مشيرا إلى أنه يواجه تحديات عدة بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد ماكرون أن الحرب على داعش لم تنته بعد.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن التدخلات الخارجية هي أكبر التحديات التي تواجه العراق والتي تضعف حكومته.

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وأردف قائلا إن المسئولين في العراق عليهم بناء سيادة بلدهم.

وشدد ماكرون على وقوف فرنسا دائما إلى جانب العراق قائلا: "نحن في العراق من أجل مساعدته ودعمه".

ووصلت طائرة الرئيس الفرنسي إلى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم، الأربعاء، حيث يجري ماكرون زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات.

وبعد وصوله لبغداد، نشر ماكرون تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" قال فيها: "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".

جدير بالذكر أن ماكرون هو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو الماضي.