عصابات غاشمة.. اليمن تعلق على جهود تحالف دعم الشرعية

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لدور تحالف دعم الشرعية في اليمن ودعمهم الثابت لجهود الجيش الوطني في بلاده.

وحث الفريق محسن خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ محافظة الجوف اليمنية، أمين العكيمي، على مضاعفة الجهود والاستمرار في حشد الطاقات وتوحيد مختلف المكونات، لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في المحافظة.

وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات وبسالة مقاتلي الجيش والمقاومة المدعومين من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مواجهة مليشيا الحوثي والتي وصفها بأنها " عصابة غاشمة" تستهدف النيل من هوية اليمنيين وعروبتهم ومكاسبهم الوطنية.

وبحث الفريق محسن خلال الاتصال الهاتفي جهود استعادة مؤسسات الدولة في الجوف ودحر ميليشيا الانقلاب منها.

من جهته، أكد، اللواء العكيمي، إحراز قوات الجيش اليمني نجاحات كبيرة، في قتالها ضد مليشيا الحوثي.. مشيرًا إلى أوضاع النازحين والمشردين جراء حرب الميليشيا الحوثية.