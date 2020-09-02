نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن اتفاق السلام بالسودان: ينهي معاناة آلاف اللاجئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، أمس الثلاثاء، اتفاق سلام بعد مفاوضات استمرت نحو عشرة أشهر.

واعتبرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إياه تطبيقًا عمليًا لوثيقة الأخوة الإنسانية التي دعت إلى اتباع طريق الحوار والتفاهم لاحتواء المشكلات التي تحاصر البشر.

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وكانت اللجنة، أعربت عن آمالها أن ينهي الاتفاق التاريخي معاناة آلاف اللاجئين والمشردين جراء الحروب التي عانت منها عدة مناطق في السودان، وأن يكون بداية عهد جديد لجميع أبناء الشعب السوداني، ويحقق تطلعاتهم في مستقبل أكثر أمانًا ورفاهية، ليبقى السودان بثرائه وتنوعه الديني والعرقي نموذجًا للمواطنة والتعايش والمساواة بين جميع أبنائه.

وجددت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعوتها إلى أطراف النزاعات في جميع أنحاء العالم إلى اللجوء للحوار والحلول السلمية لحل الخلافات الدائرة بينهم، مؤكدةً أن الحروب والاقتتال لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة وتعقيد المشكلات وإراقة الدماء ومفاقمة الأوضاع الإنسانية.