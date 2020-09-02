السعودية تفتح أجواءها للطائرات المتوجهة للإمارات من كل الدول

أعلنت السعودية، الأربعاء، موافقتها على طلب إماراتي يتضمن السماح بعبور كافة الرحلات المتوجهة إلى الإمارات أجواء المملكة من كافة الدول.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، قوله: "صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول".
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