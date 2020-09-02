السيسي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خطوة باتجاه السلام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على دعم القاهرة لأي خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيل.

وجدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تأييده للإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في اتجاه تحقيق السلام في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية تقوض فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية.

ودعا السيسي إلى إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

كما أكد الرئيس المصري على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ما يتعلق بقطاع غزة، في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.