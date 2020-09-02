خلال 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 2085 إصابة بـ كورونا

وذكرت الوزارة، فى بيان لها أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء - أنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 965 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.