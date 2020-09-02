مدعوم بأقوى كتلتين.. سوجا يعلن ترشحه رسميا لخلافة شينزو ابي

يجري التنافس على منصب رئيس الوزراء الياباني القادم قبل تصويت أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في 13 سبتمبر، على الرغم من أن أمين مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا برز باعتباره المرشح الأوائل لتولي منصب شينزو آبي، وقد أعلن اليوم، الأربعاء، ترشحه رسميا ليخوض السباق على المنصب ضمن 6 مرشحين.



وأعلن آبي الجمعة الماضي أنه سيستقيل بسبب شكوى طبية تزداد سوءًا، حيث بدأت التكهنات على الفور بشأن من سيتولى الحذاء السياسي لرجل قاد الأمة لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر، وهو رقم قياسي لرئيس وزراء ياباني.

وكان يعتقد في السابق أن آبي يفضل فوميو كيشيدا، رئيس السياسة في الحزب الحاكم، ليكون خليفته، لكن يبدو أن دعمه تحول إلى سوجا الحليف الدائم له، الذي شغل منصب أمين مجلس الوزراء لإدارة آبي بأكملها.

وحتى وقت قريب، لم يكن سوجا مرشحًا بقوة ليكون رئيس الوزراء القادم، لكنه سرعان ما حصل على تأييد آبي وتارو آسو، حليف مقرب آخر ونائب رئيس الوزراء، في بعض المناورات السياسية المحمومة، وهذا يجعل من سوجا "مرشح الاستمرارية" لإدارة آبي.

ويسيطر آبي وآسو على أكبر الفصائل داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، وبالإضافة إلى التأكيد على أن كتلتيهما ستدعم سوجا في التصويت، فقد أصدروا تعليمات لأعضاء الفصائل بعدم تحدي رئيس مجلس الوزراء، ما يمنحه فعليًا فرصة واضحة عندما يصوت أعضاء الحزب عليه.