أول تعليق من اليونان على قرار واشنطن برفع حظر السلاح عن قبرص

أعربت الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها الكبير بقرار واشنطن رفع حظر السلاح الجزئي عن قبرص؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

قررت الولايات المتحدة السماح ببيع أسلحة دفاعية غير مميتة إلى قبرص، منهية بذلك حظر أسلحة استمر عقودًا على الجزء اليوناني من الجزيرة المقسمة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الثلاثاء: "جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق تعاوننا الأمني".

وصوت الكونجرس في العام الماضي على رفع الحظر، الذي فُرض في 1987، لكن إدارة ترامب أخرت حتى الآن تنفيذ قرار الكونجرس.

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ومن اجنبها، انتقدت تركيا قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص داعية واشنطن الى مراجعة قرارها.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها انه "في الوقت الذي يتم فيه بذل المساعي لتخفيف التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط فإن توقيع الولايات المتحدة هذا القرار الذي يسمم أجواء السلام والاستقرار في المنطقة لا يتماشى مع روح التحالف".

وأضاف البيان "إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن قبرص فستقوم تركيا بصفتها دولة ضامنة باتخاذ خطوات مماثلة من أجل ضمان أمن القبارصة الاتراك".

وقسمت قبرص منذ 1974، بعد غزو تركيا الجزيرة ردًا على انقلاب، إلى جزء شمالي تركي غير معترف به دوليًا وجمهورية قبرص اليونانية وعاصمتها نيقوسيا.