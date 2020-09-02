نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسجد في لبنان يبث أغنية عبر مكبرات الصوت بالخطأ في المقال التالي
وقام أحد السكان المحليين بتصوير المشهد حيث تم تشغيل أغنية للفنانة نوال الزغبي من مكبرات الصوت في المسجد، والتي تستخدم عادة في الأذان.
وأوضحت إدارة المسجد لاحقًا أن المسجد كان يحاول بث خطاب بري حتى يتمكن السكان المحليون من سماع الخطاب على الرغم من لوائح فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.
قاوم عامل بالمسجد بضبط البث على الخطاب وغادر لإحضار بعض الضروريات والطعام من منزله بينما كان الراديو يعمل.
وأثناء رحيله انتهى الخطاب وعاد الراديو إلى برنامجه الذي تضمن الأغنية.
واستنكر المسجد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
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