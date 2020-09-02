أخبار اليمن : تحذير من الأرصاد للمواطنين.. أمطار ورياح

تحذير من الأرصاد للمواطنين.. أمطار ورياحتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم مناطق الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التحذيرية، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة تصاحبها العواصف الرعدية مع رياح هابطة شديدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً.

وأشار إلى أن الأمطار ستمتد إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وستشمل الهضاب الداخلية وصحارى محافظات الجوف، مأرب، الضالع ، شبوة، حضرموت والمهرة.

كما ستطل أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة على الطرقات والمنحدرات الجبلية .

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ونبّه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار وشرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة 17.8 ملم وإب 14.6 ملم والمعافر (تعز ) 13.9 ملم, السدة 10.4, عمران 8.0, المحويت 6.9 , حجة 6.0، صنعاء 2.2ملم وذمار 2.0ملم وقطاع الارصاد 1.0ملم.

ولفت إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وصولاً إلى أجزاء من هضبة حضرموت شرقاً.