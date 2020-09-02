الجيش الإسرائيلي يعتقل أردنيا سبح نحو شواطئ إيلات

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، عن اعتقال مواطن أردني عبر الحدود سباحة حتى وصل شاطئ مدينة إيلات.
على إثر ذلك قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء الشاطئ، و"بعد الفحص تبين أنه مواطن أردني عبر الحدود خلسة، فتم اعتقاله على الفور".
وقال بيان للشرطة: "إن شرطة إسرائيل منتشرة في مدينة إيلات للاشتباه بوقوع حادث أمني. ويطلب من الجمهور توخي الحذر وتم نقل عناصر من الشرطة إلى المنطقة إلى جانب قوات حرس الحدود".
وغرد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "اعتقل قبل قليل مشتبه فيه اجتاز الحدود البحرية من الأردن إلى مدينة إيلات. التفاصيل قيد الفحص".
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