مطالبات بالتحقيق في مصادر تمويلها.. وزير تونسي: حركة النهضة تعيش بأموال غير شرعية

ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي؛ بعد جلسة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الثانية خلال أشهر.
وصوّت 134 نائبًا لصالح حكومة هشام المشيشي بينما صوت 67 نائبا بضد، فيما لم يحتفظ أي نائب بصوته.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أن الحكومة ستعمل من يومها الأول على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف المشيشي، أن تشكيل هذه الحكومة يأتي في ظرف يتسم بعدم الاستقرار السياسي في البلاد.
ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى العمل الجاد لإنقاذ تونس دون تأخير، موضحا أن الدين العام يتفاقم، وحجم الاقتراض في تصاعد.
وأوضح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة أن برنامجها سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة.
وكان رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، التقى صباح أمس الثلاثاء، برئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.
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