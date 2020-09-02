الطيران السعودية: الموافقة على طلب الإمارات السماح للرحلات من كافة الدول بعبور أجواء المملكة

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الأربعاء، الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلي الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للطيران المدني قوله: "صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

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