خطوات تصعيدية.. تركيا تعلق مجددا على قرار واشنطن برفع حظر الأسلحة عن قبرص

علقت تركيا مجددا على قرار واشنطن برفع حظر السلاح الجزئي عن قبرص، زاعمة أنه يهدد بزيادة خطر الاشتباك في المنطقة.

ونشر نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الأربعاء، تغريدة على "تويتر"، معلقا على القرار حيث وصفه بأنه "تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة".

وفي هذا الصدد، هدد أوقطاي بأن "تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة".

​وأكد أوقطاي أن "تركيا وجمهورية شمال قبرص تدركان الألاعيب التي تحاك ضدهما في المنطقة"؛ مدعيا أن البلدين سيفسدان هذه الألاعيب بكل حزم وتظافر، وسيمضيان سويا إلى المستقبل، ولن يسامحا كل من هو جزء في هذه الألاعيب. بحسب "سبوتنيك".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، قالت في بيان لها إن واشنطن رفعت حظر التسلح عن قبرص، للسنة المالية 2021.

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وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أنه "في الوقت الذي يتم فيه بذل المساعي لتخفيف التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط فإن توقيع الولايات المتحدة هذا القرار الذي يسمم أجواء السلام والاستقرار في المنطقة لا يتماشى مع روح التحالف".

وأضاف البيان "إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن قبرص فستقوم تركيا بصفتها دولة ضامنة باتخاذ خطوات مماثلة من أجل ضمان أمن القبارصة الأتراك".

هذا، وقد قررت الولايات المتحدة السماح ببيع أسلحة دفاعية غير مميتة إلى قبرص، منهية بذلك حظر أسلحة استمر عقودًا على الجزء اليوناني من الجزيرة المقسمة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الثلاثاء: "جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق تعاوننا الأمني".

وصوت الكونجرس في العام الماضي على رفع الحظر، الذي فُرض في 1987، لكن إدارة ترامب أخرت حتى الآن تنفيذ قرار الكونجرس.