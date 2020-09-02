وزير الخارجية السعودي: موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وأضاف الأمير فيصل - خلال تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم /الأربعاء/ - أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد صرح بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.