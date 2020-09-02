أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ25 غارة

دوت الخليج -

طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ25 غارة

شن طيران العدوان السعودي الغاشم 25 غارة إجرامية على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية. طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ25 غارةشن طيران العدوان السعودي الغاشم 25 غارة إجرامية على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران. وذكر المصدر أن الطيران استهدف بـ 13 غارة مديرية مدغل وبست غارات مديرية ماهلية، وشن غارتين على مديرية مجزر بمحافظة مأرب. وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان غارة على منطقة الظهرة بالأجاشر، و غارتين على منطقة أسطر بمديرية خب والشعف .

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