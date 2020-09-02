أخبار اليمن : الصحة العالمية: لا يمكننا التظاهر بأن كورونا قد انتهى

الصحة العالمية: لا يمكننا التظاهر بأن كورونا قد انتهى
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء، إنه لا يمكن التظاهر بأن وباء كوفيد – 19 قد انتهى، رداً على قيام بعض الدول برفع القيود المفروضة التي تهدف للحد أو للتخفيف من انتشار الفيروس.
وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، أنه لا ينبغي للدول إعادة فتح اقتصادها إذا لم تكن لديها سيطرة على الفيروس.
وقال غبريسوس خلال إفادة افتراضية: كلما زادت سيطرة الدول على الفيروس، زاد انفتاحها، والانفتاح دون السيطرة هو وصفة لكارثة، ولا يمكن لأي بلد أن يتظاهر بأن الوباء قد انتهى.
وأضاف أنه يجب على الدول محاولة منع الوفيات من خلال حماية الأشخاص المعرضين للخطر، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف أساسية.
وشدد على أن الدول يجب أن تكون جادة في قمع انتقال العدوى والعمل على إنقاذ الأرواح إذا كانت جادة بشأن الانفتاح.
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