رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لـ الرئيس التونسي: الحوار السياسي الحل الوحيد للأزمة الليبية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، بقصر قرطاج، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود الأممية المبذولة لإعادة مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، خلال لقاءها الرئيس التونسي، أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي وسياسي.
وحثت وليامز على ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي.
ومن جانبه، شدد الرئيس التونسي على أهمية دور دول الجوار الليبي في الدفع نحو إيجاد حل سلمي للأزمة.
وقال قيس سعيد: "موقفنا ثابت من المسألة الليبية وهو إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي".
وشدد سعيد على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية
وجدد سعيد الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ويعتبره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية.
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