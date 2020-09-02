الكاظمي لـ ماكرون: سيادتنا خط أحمر.. والرئيس الفرنسي: نحن في العراق من أجل مساعدته ودعمه

أجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة بغداد حاليا.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس الوزراء العراقي إن هناك الكثير من مجالات التعاون بين العراق وفرنسا؛ مؤكدا: "نعمل على تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع فرنسا".

وأشاد الكاظمي بدور فرنسا المهم في إعادة إعمار المناطق التي دمرها داعش.

وشدد الكاظمي على أن السيادة العراقية خط أحمر، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وبدوره، جدد الرئيس الفرنسي دعمه مشروع العراق من أجل السيادة، مشيرا إلى أن باريس تعمل على تعزيز التعاون مع العراق في كافة المجالات.

وأكد ماكرون التزام بلاده بدعم العراق في المجالات التربوية والثقافية، بالإضافة إلى مجال الصحة في جميع مناطق العراق الأكثر معاناة.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه توجه الحكومة العراقية الحالية سياسيًا وإداريًا وأمنيًا؛ مؤكدا: "أي حاجة لدعم المجتمع الدولي للعراق ستقوم به فرنسا".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي لنظيره العراقي، برهم صالح، إن التدخلات الخارجية هي أكبر التحديات التي تواجه العراق والتي تضعف حكومته.

وأردف قائلا إن المسئولين في العراق عليهم بناء سيادة بلدهم.

وشدد ماكرون على وقوف فرنسا دائما إلى جانب العراق قائلا: "نحن في العراق من أجل مساعدته ودعمه".

ووصلت طائرة الرئيس الفرنسي إلى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم، الأربعاء، حيث يجري ماكرون زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات.

وبعد وصوله لبغداد، نشر ماكرون تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" قال فيها: "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".

جدير بالذكر أن ماكرون هو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو الماضي.