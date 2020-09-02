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قيود جديدة على أجزاء من مانشيستر بسبب كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيود جديدة على أجزاء من مانشيستر بسبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، قيود جديدة  في أجزاء من مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا، لمنع انتشار "كوفيد-19"، كنوع من الإجراءات الاحترازية لمقاومة تفشي المرض.

 

 

وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن إجراءات التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة في منطقتي بولتون وترافورد على عكس ما أعلنه في 28 أغسطس عندما قال إن القيود سترفع في الثاني من سبتمبر.

 

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وأضاف هانكوك في بيان "في أعقاب التغير الكبير في معدلات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، تقرر أن تظل القيود القائمة مفروضة على بولتون وترافورد في الوقت الراهن".

 

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتقادات بسبب ما يراه الكثيرون تخبطا في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

 

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